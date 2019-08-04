5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Абдрахманова, 137, Фатьянова, 1;

9.00-18.00 — улицы Ибраимова, 68, 70, Токтогула, 57, Шопокова, 99/1, 101/1, жилмассив «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Чон-Арык);

9.30-18.00 — улицы Юнусалиева, Ахунбаева, переулок Кубанский, жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-6-я улицы), «Ак-Тилек», «Кара-Жыгач», «Ынтымак» (отрезки улиц Чон-Арык, Азия), отрезок улицы Лумумбы;

9.30-19.00 — улица Кольбаева, переулок Каджисайский.

2Чуйская область

Аламединский РЭС



9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова), Аламедин (на улице Алма-Атинской — от рынка «Чекиш-Ата» до объездной дороги, Панфилова, Заречная, Чапаева, Гидростроителя, Набережная), Кой-Таш (улица Кул уулу Кытай), Карла Маркса (улица Крупской), Таш-Добе (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Кыргызская, Бегельдинова, школа имени Бейшеналиевой, детский сад, здание айыл окмоту), Байтик, Арчалы, Кашка-Суу, Ленинское (улицы Речная, Мостовая, Новая), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Фрунзе);

Сокулукский РЭС



9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улица Атбашинская), Кунтуу (улицы Спортивная, Иманалиева, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгерчинова), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Восточная, Школьная, Западная), Сокулук (улица Фрунзе), город Шопоков (улицы Геофизическая, Геология, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, Полевая);

Жайылский РЭС



9.00-17.00 — село Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская, Центральная), город Кара-Балта (квартал «Западный», 12-15);

Кантский РЭС



8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Садовая), Милянфан (улица Речная), Туз (улица Даирбек).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Конур-Олон, Кол-Тор;

9.00-18.00 — села Отуз-Уул, Уч-Кайнар, Маман, Энилчек, Чон-Кызыл-Суу, Боз-Бешик, Кызыл-Суу, Ак-Терек, Жаргылчак, Кара-Сай, Ак-Шийрак.

4Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Жоош, город Ош (микрорайоны «Анар», «Тюлейкен», «Керме-Тоо», улицы Саидова, Айтиева, Лесная, Нурматова, Мияшова, Абдыразакова, Тилеке Баатыра, Осмонова, Жумабаева, Масалиева, Фабричная, Гагарина, Джалал-Абадская, Голубева, Ленина, Лесхозная, Курманджан Датки, Мичурина, Толстого, Алиева, Молдо Нияза, Фрунзенская).

5 Баткенская область