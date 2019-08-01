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Общество

Разыскиваемого за хранение наркотиков кыргызстанца задержали в Санкт-Петербурге

Кыргызстанца, находившегося на родине в розыске за хранение наркотиков, задержали в Санкт-Петербурге при оперативном содействии представительства МВД КР совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщают в пресс-службе МВД КР.

По данным ведомства, 45-летнего уроженца Бишкека разыскивали как скрывшегося от органов следствия по обвинению в совершении преступления по статье «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта, если их предметом явились наркотические средства в крупных размерах» УК КР.

Он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Но Октябрьский районный суд отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Во время следствия обвиняемый скрылся.

Разыскиваемого гражданина Б.А. отправят в Кыргызстан для привлечения к уголовной ответственности.
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