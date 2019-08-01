Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Еще один свидетель выступил в пользу Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В суд для дачи показаний вызван депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов. В 2013 году он занимал пост министра юстиции.

Свидетель, отвечая на вопросы адвоката Нурлана Садыкова, отметил, что Осмонбек Артыкбаев в бытность министром энергетики не просил его ни о чем, что касается проекта кредитного соглашения с Эксимбанком.

«Осмонбек Артыкбаев не просил меня ни о чем. В бытность министром энергетики он действовал согласно регламенту. Минэнерго внесло матрицу разногласий в аппарат правительства с замечаниями министерств», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Отвечая на вопросы адвоката, он подтвердил, что Осмонбек Артыкбаев лишь исполнял свои функциональные обязанности.

«В действиях Артыкбаева не было нарушений закона. Он лишь исполнял процедурные работы. Он не принимал решения касательно ТВЕА и модернизации ТЭЦ Бишкека», — сказал свидетель.

Экс-глава Минюста также подчеркнул, что решение межведомственной комиссии носит лишь рекомендательный характер.

«Согласно законодательству, решения межведомственной комиссии не носят обязательный характер. Заключение комиссии не может быть решающим и последней инстанцией. Комиссия лишь может рекомендовать», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

По показаниям свидетеля Осмонбек Артыкбаев в бытность министром энергетики выступал лишь содокладчиком на заседании парламента.

«Согласно постановлению правительства, Минюст, Минэнерго, Минфин и МИД выступали содокладчиками. Артыкбаев не выражал свою позицию, а выступал содокладчиком по поручению правительства. Артыкбаев априори не мог влиять на депутатов при принятии ратификации кредитного соглашения. Это невозможно», — подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов и добавил, что Артыкбаев не оказывал давления на министерства при согласовании проекта кредитного соглашения.

«Минэнерго внесло на рассмотрение аппарата правительства матрицу разногласий с замечаниями министерств согласно регламенту. Замечания министерств должен был снять аппарат правительства», — сказал Шыкмаматов.

Свидетель также подчеркнул, что Минэнерго лишь ведет политику в энергетике и не может вмешиваться в хозяйственную деятельность ОАО «Электрические станции».

«Электрические станции» — компания с частной формой собственности, акции которой принадлежали Фонду по управлению государственным имуществом. Минэнерго не могло и не вмешивалось при заключении контракта между «Электрическими станциями» и ТВЕА», — сказал он.

Шыкмаматов также разъяснил, что, согласно закону об энергетике, при выборе подрядчика на строительство энергетических объектов мощностью более 30 мегаватт не требуется проведение тендера.

«Электрические станции» без проведения тендера имели право заключать договор с ТВЕА, так как предполагаемая мощность ТЭЦ превышала 30 мегаватт», — пояснил свидетель.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.