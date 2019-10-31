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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Минэнерго не принимало участия в выборе подрядчика ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня допрос подсудимого бывшего премьер-министра Сапара Исакова завершился.

Адвокат экс-главы Минэнерго Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков в ходе допроса Сапара Исакова уточнил, на основании каких документов бывший премьер заявляет, что решение по ТВЕА принимали на совещании Министерства энергетики.

Ранее Сапар Исаков, отвечая на вопрос экс-главы Национального энергохолдинга подсудимого Айбека Калиева, сказал, что решение о модернизации теплоцентрали компанией ТВЕА с кыргызской стороны было принято на совещании в Минэнерго под председательством Осмонбека Артыкбаева.

«Позже, ознакомившись со служебной запиской от Минэнерго, президент написал, что согласен», — пояснял суду Сапар Исаков.

Адвокат спросил у него, когда тот писал письмо президенту. Сапар Исаков не смог вспомнить дату. Нурлан Садыков представил суду и обвиняемому Сапару Исакову документ — письмо было написано 21 мая 2013 года.

Представитель защиты попросил уточнить, был ли Осмонбек Артыкбаев на день проведения совещания министром энергетики? Сапар Исаков ответил, что нет.

«Он (Артыкбаев) позже стал министром», — признал Сапар Исаков.

Тогда Нурлан Садыков спросил, когда президент дал поручение министерствам и ведомствам на основании письма заведующего международным отделом главы государства. Сапар Исаков ответил: 24 мая.

«В материалах делах есть многочисленные документы о том, что именно аппарат президента принимал решение о выборе ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека. Более того, именно аппарат президента писал Алмазбеку Атамбаеву дать поручение министерствам и ведомства проработать вопрос по привлечению ТВЕА в качестве подрядчика. А не наоборот, как утверждаете вы», — подчеркнул юрист, представляющий интересы Осмонбека Артыкбаева.

«Я так не говорил», — сказал Сапар Исаков.

Нурлан Садыков уточнил у бывшего главы правительства, какой характер носило решение по результатам того совещания в Минэнерго.

«Решение данного совещания было рекомендательным», — ответил Сапар Исаков.

«То есть Минэнерго не принимало решение по ТВЕА», — попросил уточнить бывшего премьера Нурлан Садыков.

«Нет», — сказал Сапар Исаков.

«Компанию ТВЕА, а также стоимость проекта и форму контракта выбрали до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики. Более того, мой подзащитный не принимал участия в модернизации и не подписывал ни одного соглашения», — позже рассказал Нурлан Садыков журналистам.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. 
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