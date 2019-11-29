Дело энергетиков. Вина Осмонбека Артыкбаева в коррупции не доказана

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон. Во время прений гособвинение попросило судью изменить инкриминируемую в отношении депутата парламента (бывшего главы Минэнерго) Осмонбека Артыкбаева статью «Коррупция» на статью «Злоупотребление служебным положением», так как его вина не доказана.

Прокурор также призвал судью учесть состояние здоровья Осмонбека Артыкбаева и его добровольное внесение суммы в размере 100 миллионов сомов на единый счет Генпрокуратуры в счет погашения кредита, полученного у Эксимбанка.

Гособвинение ранее проинформировало суд, что вина экс-министра энергетики по статье «Коррупция» не доказана, и просило суд избрать меру наказания ему в виде штрафа в размере 5 миллионов сомов.

26 ноября 2019 года один из родственников Осмонбека Артыкбаева внес на единый счет Генеральной прокуратуры 100 миллионов сомов. Эти средства будут направлены на погашение кредита ОАО «Электрические станции», полученного от Эксимбанка.

Адвокат Рабига Садыкова пояснила, что решения по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека принимались на высшем уровне до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики. Вступив в должность, он лишь исполнял свои функциональные обязанности. Более того, Осмонбек Артыкбаев не принимал участия в самой модернизации теплоцентрали. Его еще до начала модернизации уволили с поста министра энергетики.

«Всем известно, что свой бизнес Осмонбек Артыкбаев построил еще в 1995-м, до того, как пришел в государственную службу», — сказала Рабига Садыкова.

Отметим, что на заседания суда Осмонбека Артыкбаева привозят на инвалидной коляске, он болен. За год экс-чиновник перенес две операции на позвоночник.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.