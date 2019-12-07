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Общество

Освобождение Осмонбека Артыкбаева. Жители Токтогула приветствуют решение суда

В Свердловском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по громкому уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Жители Токтогульского района прокомментировали 24.kg решение Фемиды об освобождении из зала суда депутата парламента, экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.

Один из аксакалов, 70-летний Орозмамбет Жумабеков признался, что прослезился, когда услышал решение суда об освобождении земляка.

«Я почти каждую неделю приезжал из Токтогула на заседания суда и каждый раз надеялся, что Осмонбека Артыкбаева вот-вот отпустят. Каждый раз, когда возвращался из Бишкека, от меня на малой родине Осмонбека ждали хороших вестей. С нетерпением ждали. Порой было трудно объяснить землякам, почему Осмона, который всю жизнь верой и правдой служил народу, помогал во всем людям, строил школы, дороги, детские сады, держали под арестом. Осмонбек Артыкбаев помогал всем, кто нуждался в его поддержке. Мы все знали, что Осмон чист перед богом, верили, что справедливость все-таки наступит и его отпустят. Вчера, как последние 8 месяцев ходил, я пришел на процесс, чтобы поддержать его. Под вечер стало известно, что суд вынесет решение. Верили, ждали освобождения нашего сына. Суд принял справедливое решение. Весть о том, что наш сын на свободе, очень обрадовала жителей района, они это сообщение ждали долгих полтора года», — сказал Орозмамбет Жумабеков.

Напомним, решением судьи Инары Гилязетдиновой Осмонбек Артыкбаев вчера вечером освобожден из-под стражи в зале суда.

Адвокаты экс-министра энергетики заявляют, что его невиновность в коррупции полностью доказана в ходе судебного разбирательства.

Известный певец и композитор, народный артист КР Майрамбек Осмонов считает, что суд принял справедливое решение, освободив Осмонбека Артыкбаева.

«Осмонбек Мамбетжанович очередной раз доказал, что он — сильный духом человек. Несмотря на ухудшение здоровья, он с достоинством выдержал удары судьбы и доказал в суде свою невиновность. Народ изначально знал, что он невиновен и не нарушал закона, что он должен быть на свободе. Суд принял верное решение», — сказал Майрамбек Осмонов.

Отметим, родственники Осмонбека Артыкбаева добровольно внесли на единый счет Генеральной прокуратуры 100 миллионов сомов для погашения кредита, полученного от Эксимбанка.

Адвокат Рабига Садыкова ранее пояснила, что на суде полностью доказана невиновность ее подзащитного, также доказано, что решения по проекту о модернизации ТЭЦ Бишкека принимались на высшем уровне еще до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики. После вступления в должность он лишь исполнял свои функциональные обязанности.

«Более того, Осмонбек Артыкбаев не принимал участия в самой модернизации ТЭЦ Бишкека. Его еще до начала модернизации уволили с поста главы Минэнерго. Всем известно, что свой бизнес Осмонбек Артыкбаев построил еще в 1995 году, до того, как пришел на государственную службу», — заявляла адвокат.
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