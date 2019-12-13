В каком случае Осмонбек Артыкбаев может лишиться депутатского мандата

Депутат Осмонбек Артыкбаев пока не будет ходить на заседания Жогорку Кенеша. Он занимается своим здоровьем. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Рабига Садыкова.

По ее словам, некоторые участники процесса по уголовному делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ намерены обжаловать приговор районного суда в вышестоящей инстанции.

Юристы пояснили, что при наказании в виде штрафа обвиняемый считается осужденным. Если вторая инстанция оставит приговор райсуда в силе, то Осмонбек Артыкбаев может лишиться депутатского мандата.

Бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева суд приговорил к штрафу в размере 5 миллионов сомов.

Родственники подсудимого Артыкбаева ранее перечислили на расчетный счет Генеральной прокуратуры 100 миллионов сомов в счет погашения кредита Эксимбанка.