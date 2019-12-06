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Общество

Дело энергетиков. С последним словом выступил Осмонбек Артыкбаев

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. С последним словом выступает бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Он подчеркнул, что не нарушал закон, добавив, что перед богом и народом чист, действовал строго в рамках своих должностных полномочий.

«По проекту еще до моего назначения были приняты решения на высоком уровне. В частности, до меня было определено, какая компания будет реализовывать проект, были определены источник финансирования, форма контракта. Министерства и ведомства лишь выполняли процедурные поручения в рамках своих компетенций. Сам проект по модернизации ТЭЦ Бишкека был включен в государственную программу под названием «Национальная стратегия устойчивого развития». Министерствам и ведомствам на основании этой программы ставились задачи, и они строго в рамках своих полномочий исполняли. Министерства и ведомства не принимали решения. Решения принимались на очень высоком уровне», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

В последнем слове он также напомнил, что не подписывал ни одного соглашения, он пришел в должность министра энергетики после того, как были приняты все решения по проекту. Осмонбек Артыкбаев заметил, что не принимал участия в самой модернизации, так как был уволен с поста до ее начала.

Все подсудимые выступили с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
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