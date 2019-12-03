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Общество

Дело энергетиков. Суду представлены доказательства невиновности Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Свое выступление завершил бывший премьер-министр Сапар Исаков. К прениям преступили экс-глава Минэнерго и его адвокаты.

Представитель защиты Асель Рысбаева призвала судью Инару Гилязетдинову оправдать Осмонбека Артыкбаева. Она подчеркнула, что юристы предоставили суду исчерпывающие доказательства невиновности экс-министра энергетики.

«Осмонбек Артыкбаев не нарушал закон, он исполнял лишь свои функциональные обязанности. Более того, решения о выборе ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека, а также сумма и форма контракта были приняты в аппарате президента еще до его назначения министром энергетики. К тому же Осмонбек Артыкбаев не подписывал ни одного соглашения, так как это не входило в его компетенцию», — сказала Асель Рысбаева.

Адвокат попросила снять все обвинения с подзащитного и отпустить его из зала суда.

Другой представитель защиты экс-главы Минэнерго Нурлан Садыков добавил, что многочисленные свидетели на суде подтвердили непричастность Осмонбека Артыкбаева к делу.

«Шаг за шагом также документально подтверждена невиновность Артыкбаева. Артыкбаев пришел на должность после того, как было принято решение по ТЭЦ Бишкека на высоком уровне. Архивные документы, приобщенные к делу, подтверждают, что решение по выбору ТВЕА было принято на совещании в аппарате президента в феврале 2013-го. Более того, Совет безопасности 18 марта 2013 года рассмотрел этот вопрос и принял решение. Меморандум с ТВЕА был подписан еще при Автандиле Калмамбетове в бытность его министром энергетики до назначения Артыкбаева. Это все было до того, как мой подзащитный был назначен министром. Как известно, Артыкбаев был назначен министром 22 мая 2013-го», — сказал Нурлан Садыков.

Он отметил, что Осмонбек Артыкбаев только приступил к своим обязанностям министра энергетики, когда по поручению Алмазбека Атамбаева в бытность его президентом страны 28 мая провел совещание, и он не знал о деталях по процессу модернизации ТЭЦ и о компании ТВЕА.

По словам адвоката, согласно свидетельским показаниям в суде, все участники подписали протокол совещания без давления со стороны Артыкбаева.

Нурлан Садыков подчеркнул тот факт, что в своей вступительной речи Осмонбек Артыкбаев не назвал ни разу ТВЕА, а это доказывает, что подзащитный не знал о компании.

Адвокат напомнил, что Осмонбек Артыкбаев не принимал участия в самой модернизации, так как его уволили с поста до начала реализации проекта.
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