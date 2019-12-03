Дело энергетиков. Адвокаты просят оправдать Осмонбека Артыкбаева: он невиновен

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Свое выступление завершил бывший премьер-министр Сапар Исаков. К прениям преступили экс-глава Минэнерго и его адвокаты.

Рабига Садыкова призвала судью Инару Гилязетдинову оправдать ее подзащитного, так как на суде доказана невиновность Осмонбека Артыкбаева.

Представитель защиты рассказала, что экс-министр энергетики не нарушал закон и действовал строго в рамках своих должностных полномочий.

«Осмонбек Артыкбаев состоялся как бизнесмен еще в 1995 году, задолго до назначения в государственную службу. Он сам своим трудом добивался всего. Общественность знает о его благих делах, так как он всегда помогал социально уязвимым слоям населения, решал социальные проблемы населения, из своих средств строил школы, детские сады, дороги, мосты, спортивные залы и другие социальные объекты, создавал трудовые места и сейчас помогает всем, кто нуждается в его поддержке. Осмонбек Артыкбаев сам не понаслышке знает, что такое нужда, так как рос без отца в многодетной семье. Его жизненный путь был непростым. Он сам добился всего своим трудом, стараниями. Создал свой бизнес. Разве человек с таким отношением к жизни может навредить стране? Артыкбаев в бытность министром энергетики лишь участвовал в административной процедуре в рамках своих полномочий», — сказала Рабига Садыкова.

Сам Осмонбек Артыкбаев, выступая, подчеркнул, что он пришел на госслужбу не для того, чтобы заработать, так как он не нуждался в средствах.

«Я пришел на госслужбу лишь с одной целью — участвовать в развитии страны», — сказал экс-глава Минэнерго.

Осмонбек Артыкбаев также заявил, что он не нарушал закон и в бытность министром действовал строго в рамках своих полномочий. Он подчеркнул, что перед народом и перед Богом чист.

«Я верю в правосудие и прошу суд принять справедливое решение и оправдать меня, так как не нарушал закон. Я всю жизнь работал во благо людей. Я верой и правдой служил народу. Где бы я ни был, какую должность не занимал, ставил интересы народа и государства выше всего. С момента моего назначения на пост министра энергетики я действовал в рамках своих полномочий. Еще до моего назначения министром по проекту были приняты решения. Это подтверждает служебная записка заведующего отделом (внешней политики) аппарата президента главе государства на тот момент. Так, до моего назначения уже были определены подрядчик, источник финансирования, сумма и форма контракта. Даже были определены сроки, когда будет подписано соглашение по модернизации ТЭЦ Бишкека», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Он также добавил, что не принимал участия в самой модернизации, так как был уволен еще до начала реализации проекта.