Суд над экс-мэрами. Свидетель в наручниках, и почему вместо двух одна школа

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетелей по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Решение правительства

Первым в зал доставили экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Он проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ, которое к судебному процессу бывших градоначальников отношения не имеет.

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Однако Калиева доставили в суд в наручниках как подсудимого. Это возмутило адвоката Сергея Слесарева. Он попросил снять их, поскольку Калиев свидетель.

После того как наручники сняли, суд приступил к допросу. Айбек Калиев сообщил, что в 2014-м был заместителем министра энергетики и промышленности и подписывал договор с ТВЕА о выделении $20,3 миллиона в виде технического гранта.

В нем было предусмотрено строительство двух школ на севере и юге Кыргызстана. Но примерно через год вышло решение правительства о строительстве одного учебного заведения только в Бишкеке. Айбек Калиев

По словам свидетеля, Минэнерго как исполнительный орган должно подчиняться решениям кабмина.

Почему перенаправили средства

Показания дали и бывшие премьер-министры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Однако они к перенаправлению средств отношения не имеют. Первый в то время работал министром экономики, а второй свидетель возглавил правительство позже — в мае 2014-го.

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Темир Сариев признался, что точно не помнит, согласовывало ли Министерство экономики распоряжение кабмина о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Много времени прошло, как отметил свидетель.

«Насколько помню, это грантовые средства, и было принято решение перенаправить их на строительство учебного заведения в столице», — сказал он.

Это было правильное решение, потому что в Бишкеке катастрофически не хватает школ. Сейчас там дети учатся. Темир Сариев

Джоомарт Оторбаев сразу же заявил, что до своего назначения на пост премьер-министра вопросами образования и строительства он не занимался, поэтому был не в курсе происходящего.

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«Ответить по этому периоду я не смогу. Я подписал распоряжение о придании процессу проектирования учебного заведения статуса экспериментального», — заметил он.

Бывший премьер признался, что при подписании документа на него никто не давил. Он добавил, что, когда возглавлял правительство, старался направлять все свободные средства на строительство школ.

Свидетель в коляске

Допросили и экс-министра энергетики, депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева. В зал заседания его доставили в инвалидной коляске.

Осмонбек Артыкбаев подтвердил, что в ведомстве было совещание по выделению грантовых средств на проектирование строительства учебного заведения.

Однако разговор шел не о строительстве конкретной школы, а о выделении средств. Осмонбек Артыкбаев

Ректор КНУ Канат Садыков, занимавший в 2014 году пост министра образования, тоже проходит свидетелем по делу. Он подтвердил, что ведомство готовило проект распоряжения о строительстве двух учебных заведений на средства китайского гранта. Но он не знает, почему он не был утвержден.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.