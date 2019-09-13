Суд над экс-мэрами. Свидетель в наручниках, и почему вместо двух одна школа

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
В суде допрашивают свидетелей по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Решение правительства
Первым в зал доставили экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Он проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ, которое к судебному процессу бывших градоначальников отношения не имеет.
После того как наручники сняли, суд приступил к допросу. Айбек Калиев сообщил, что в 2014-м был заместителем министра энергетики и промышленности и подписывал договор с ТВЕА о выделении $20,3 миллиона в виде технического гранта.
В нем было предусмотрено строительство двух школ на севере и юге Кыргызстана. Но примерно через год вышло решение правительства о строительстве одного учебного заведения только в Бишкеке.Айбек Калиев
По словам свидетеля, Минэнерго как исполнительный орган должно подчиняться решениям кабмина.
Почему перенаправили средства
Показания дали и бывшие премьер-министры Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев. Однако они к перенаправлению средств отношения не имеют. Первый в то время работал министром экономики, а второй свидетель возглавил правительство позже — в мае 2014-го.
«Насколько помню, это грантовые средства, и было принято решение перенаправить их на строительство учебного заведения в столице», — сказал он.
Это было правильное решение, потому что в Бишкеке катастрофически не хватает школ. Сейчас там дети учатся.Темир Сариев
Джоомарт Оторбаев сразу же заявил, что до своего назначения на пост премьер-министра вопросами образования и строительства он не занимался, поэтому был не в курсе происходящего.
Бывший премьер признался, что при подписании документа на него никто не давил. Он добавил, что, когда возглавлял правительство, старался направлять все свободные средства на строительство школ.
Свидетель в коляске
Допросили и экс-министра энергетики, депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева. В зал заседания его доставили в инвалидной коляске.
Осмонбек Артыкбаев подтвердил, что в ведомстве было совещание по выделению грантовых средств на проектирование строительства учебного заведения.
Ректор КНУ Канат Садыков, занимавший в 2014 году пост министра образования, тоже проходит свидетелем по делу. Он подтвердил, что ведомство готовило проект распоряжения о строительстве двух учебных заведений на средства китайского гранта. Но он не знает, почему он не был утвержден.
Однако разговор шел не о строительстве конкретной школы, а о выделении средств.Осмонбек Артыкбаев
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.