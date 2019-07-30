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Общество

Подробности задержания инспектора Счетной палаты Кыргызстана рассказал ГКНБ

ГКНБ рассказал подробности задержания главного государственного инспектора Счетной палаты Кыргызстана.

По информации пресс-центра ведомства, установлено, что А.Н. составил заведомо ложный акт аудита, в котором умышленно укрыл явные финансовые нарушения при использовании бюджетных средств, допущенные проверяемыми должностными лицами. Он дал заключение на основании копий документов, представленных проверяемой стороной.

Инспектор исполнял постановление следователя ГСУ ГКНБ КР от 25 июня 2019 года о назначении аудита финансово-хозяйственной деятельности ГАООСиЛХ по вопросам начисления и выдачи заработных плат и иных денежных выплат работникам центрального аппарата ведомства с 1 января по май 2019-го, а также на предмет правильности, обоснованности начисления и выдачи денежных выплат на содержание служебных автомашин.

По итогам дополнительного аудита другого инспектора Счетной палаты ложное заключение А.Н. опровергнуто и дано обоснованное заключение о финансовых нарушениях.

По результатам следственно-оперативных мероприятий 27 июля главному государственному инспектору предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением. Он заключен под стражу в СИЗО ГКНБ на месяц.
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