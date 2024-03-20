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Происшествия

В Нарыне милиционер взял 100 тысяч сомов за прекращение дела. Его задержали

По факту злоупотребления должностным положением задержан инспектор по делам несовершеннолетних ОВД Ат-Башинского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР.

Установлено, что участковый Д.А.Т., злоупотребляя должностным положением, оказывая давление на жителя Бишкека Ж.Т., за прекращение уголовного преследования по факту хулиганства получил у него 100 тысяч сомов. Однако участковый не выполнил обещание, вследствие чего уголовное дело в отношении Ж.Т. было направлено в суд.

19 марта Д.А.Т. был задержан и водворен в ИВС.

ГКНБ проводит дальнейшие оперативные мероприятия по установлению причастности Д.А.Т. к другим противоправным деяниям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289551/
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