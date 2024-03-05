Руководство Бакай-Атинского отдела образования возместило государственные деньги

Возмещено 11 миллионов сомов по факту присвоения денег должностными лицами Бакай-Атинского районного отдела образования Таласской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, руководство отдела образования, злоупотребляя должностными полномочиями, в сговоре с отдельными работниками отдела незаконно перечислили деньги в качестве аванса на счета работников школ и детских садов с последующим присвоением.

«По данному факту отстранены от занимаемых должностей заведующая К.Б.Т. и главный бухгалтер Ч.Н.У. отдела образования Бакай-Атинского района», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности других причастных лиц.

Ранее Счетная палата сообщала, что в Бакай-Атинском районном отделе образования выявили хищение 11 миллионов 30,7 тысячи сомов.