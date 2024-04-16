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Происшествия

Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов

Пресечена коррупционная схема при регистрации земельных участков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлены факты незаконной регистрации прав собственности на земельные участки площадью 11 гектаров в Новопокровском и Люксембургском айыльных аймаках Иссык-Атинского района Чуйской области путем подделки судебных решений.

Задержаны бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов М.Ш. и так называемые члены «земельной мафии» С.А. и Р.М. На основании постановления Октябрьского районного суда Бишкека их водворили в СИЗО ГКНБ.

Проводится работа по установлению причастности других должностных лиц к противозаконной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291650/
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