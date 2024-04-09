Возбуждено уголовное дело в отношении государственного нотариуса, лишившего детей-сирот наследства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в управлении социального развития Первомайского района Бишкека проверили соблюдение законодательства о детях.

Установлено, что в 2021 году после смерти гражданина А.Э. его девяти несовершеннолетним детям выдали свидетельства о наследовании недвижимого и движимого имущества, которое распределили поровну.

«Однако опекун детей-сирот Ж.Н. заключил заведомо невыгодное соглашение о добровольном разделе наследственного имущества, по которому трех несовершеннолетних полностью лишили права на наследство. Указанное соглашение зарегистрировано нотариусом без согласия территориального управления социального развития, что нарушило права детей-сирот», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Следствие поручено Первомайскому РУВД.