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В Бишкеке госнотариус лишил наследства трех детей-сирот — Генпрокуратура

Возбуждено уголовное дело в отношении государственного нотариуса, лишившего детей-сирот наследства. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в управлении социального развития Первомайского района Бишкека проверили соблюдение законодательства о детях.

Установлено, что в 2021 году после смерти гражданина А.Э. его девяти несовершеннолетним детям выдали свидетельства о наследовании недвижимого и движимого имущества, которое распределили поровну.

«Однако опекун детей-сирот Ж.Н. заключил заведомо невыгодное соглашение о добровольном разделе наследственного имущества, по которому трех несовершеннолетних полностью лишили права на наследство. Указанное соглашение зарегистрировано нотариусом без согласия территориального управления социального развития, что нарушило права детей-сирот», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Следствие поручено Первомайскому РУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291135/
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