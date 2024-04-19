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Происшествия

В Таласе выявили факты хищения бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело

Выявлена коррупционная схема по выводу денежных средств путем необоснованного списания материальных средств в муниципальном предприятии по оказанию коммунальных услуг города Таласа. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в отношении ответственных руководителей и работников предприятия возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.

По результатам аудиторской проверки установлен предварительный ущерб интересам государства в размере более 6 миллионов сомов.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к данной коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291996/
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