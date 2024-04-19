В Таласе выявили факты хищения бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело

Выявлена коррупционная схема по выводу денежных средств путем необоснованного списания материальных средств в муниципальном предприятии по оказанию коммунальных услуг города Таласа. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в отношении ответственных руководителей и работников предприятия возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.

По результатам аудиторской проверки установлен предварительный ущерб интересам государства в размере более 6 миллионов сомов.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к данной коррупционной схеме.