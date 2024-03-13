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Происшествия

Задержаны чиновники Нарына. Нанесли ущерб свыше 3 миллионов сомов

По факту злоупотребления должностным положением задержаны глава Ала-Бугинского айыльного аймака Ак-Талинского района Нарынской области, его заместитель, руководители госорганов и частных фирм. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Установлено, что чиновники, выделяя гранты, пошли на сговор с руководителями ответственных по строительству объектов госорганов и частных фирм, незаконно приняли в эксплуатацию незавершенное футбольное поле и капитальный ремонт дома культуры. В результате государству причинен ущерб на общую сумму 3 миллиона 400 тысяч сомов.

11 марта задержаны семеро человек:

  • глава Ала-Бугинского айыл окмоту Ак-Талинского района С.М.Д.;
  • его заместитель А.К.И.;
  • старший инспектор Нарынского регионального управления по градостроительству и архитектуре М.З.М.;
  • начальник Ак-Талинского районного управления по градостроительству и архитектуре А.Р.К.;
  • заместитель директора ОсОО «КыргызБилдКомпани» И.С.Р.;
  • заместитель директора ОсОО «Эл-Эр» Н.К.Ч.;
  • сотрудник частного технадзора по строительству К.Н.Ж.

Подозреваемые водворены в ИВС ГОВД Нарына.

ГКНБ проводит мероприятия по установлению других причастных должностных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288930/
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