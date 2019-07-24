Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Отказ от показаний и воспоминания экс-депутатов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суверенитет под ударом

Бакыт Сыдыков с 2013 по 2018 год работал в управлении госдолгом Министерства финансов. Был рассчитан показатель льготности, являются ли условия приемлемыми для Кыргызстана. Даны предложения по кредитному соглашению.

Служебную записку от 9 сентября 2013-го готовили сотрудники управления. Бакыт Сыдыков ее подписывал.

«Дальнейшую судьбу наших предложений я не отслеживал. Мы давали предложения и рекомендации. По некоторым статьям надо было отработать содержание и формулировки. Они касались суверенного иммунитета, неисполнения сторонами обязательств и суммы разового взноса», — отметил Бакыт Сыдыков.

По тексту соглашения республика отказывается от суверенного иммунитета и судебных разбирательств. Бакыт Сыдыков предполагает, что это типовой текст для всех заемщиков Эксимбанка.

По его словам, грант-элемент соответствовал критериям льготности, которые установлены для страны. Уровень льготности рассчитывается в электронном виде. Можно его перепроверить через калькулятор Международного валютного фонда.

До модернизации ТЭЦ были другие проекты на таких же условиях. На 2013 год имелось шесть-семь соглашений с Эксимбанком.

Бывший начальник управления государственных инвестиций Министерства финансов Надира Жээнбекова готовила запрос в Эксимбанк на получение кредита. Она подтвердила, что условия по ранее подписанным соглашениям с Эксимбанком были идентичными.

«Тендеры по проектам не проводили. Одно из условий китайской стороны — прямой отбор подрядчика. Она жестко стоит на своем и не идет на послабления. Все соглашения подписывали на условиях Эксимбанка», — сказала Надира Жээнбекова.

По ее словам, по модернизации ТЭЦ была длительная переписка с китайской стороной, касающаяся снижения процентных ставок.

Секретарь Сапара Исакова

Очередной свидетель Бегимай Акимбаева полностью отказалась от ранее данных показаний.

Она работала в приемной у Сапара Исакова. В суде призналась, что на допросе находилась под давлением сотрудников ГКНБ.

«Допрос проходил вечером более шести часов. Я не выходила из кабинета. Не было воды, не выпускали в туалет. Были угрозы. Следователи устроили «карусель», задавали разные вопросы, в том числе личного характера. Говорили, что Сапар Исаков украл $100 миллионов и меня тоже посадят. Между нами произошла перепалка», — рассказала Бегимай Акимбаева.

Она 10 лет работала у Сапара Исакова и отметила, что он никогда ни на кого не оказывал давления, а работал в интересах государства.

Сапар Исаков добавил, что ГКНБ использует нетрадиционные методы допроса. «Человека, который не имеет отношения к теме, допросили. Все подгоняют под обвинительное заключение», — заметил он.

Экс-депутаты о ратификации

Соглашение по модернизации ТЭЦ прошло ратификацию в Жогорку Кенеше. Документ приняли сразу в трех чтениях.

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Сегодня допросили нардепов, которых включили в комиссию без их согласия.

Заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева с 2010 года была депутатом ЖК, входила в комитет по международным делам. Она одна из тех, кто выезжал в Урумчи на завод ТВЕА.

Гульнара Жамгырчиева входила в состав межведомственной комиссии, но в заседаниях не участвовала. Однако итоговый протокол подписала, так как государство нуждалось в модернизации теплоцентрали. «Я не знала, что меня включили в состав комиссии. Только перед поездкой в Китай узнала, что зачем-то еду. Все сделали без моего согласия», — рассказала она.

На ратификации Гульнара Жамгырчиева проголосовала за модернизацию ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА.

Экс-депутат ответила адвокатам подсудимых, что ни Сапар Исаков, ни Жанторо Сатыбалдиев, ни Айбек Калиев на нее давления не оказывали.

В протоколе допроса она указала, что итоговый документ межведомственной комиссии подписала по просьбе Осмонбека Артыкбаева. На суде Гульнара Жамгырчиева сказала, что не помнит, кто ее просил поставить подпись.

Турсунтай Салимов также был в составе комиссии, но узнал об этом постфактум. «Были хорошие намерения, что нужна реконструкция, поэтому я подписал протокол. Осмонбека Артыкбаева я давно знаю как порядочного предпринимателя», — подчеркнул он.

Следователю свидетель сказал, что Осмонбек Артыкбаев просил его подписать протокол. На суде же добавил, что, возможно, такое и было, однако точно он уже не помнит.