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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (385)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Депутаты несут ответственность за соглашение

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос вызвали экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Он был в составе депутатской делегации, которая ездила в Урумчи на завод ТВЕА. «Мы видели то, что нужно было видеть. Мы ездили по решению международного комитета. От каждой фракции было по два нардепа», — сказал он.

По словам Чыныбая Турсунбекова, в стратегии устойчивого развития заложена реконструкция теплоцентрали за $150 миллионов. «Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение на $386 миллионов, так как была модернизация. Практически новая ТЭЦ», — отметил он.

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«Для Бишкека и Кыргызстана это важный проект, поэтому ЖК ратифицировал соглашение. Кредитное соглашение было в рамках требований КР. Оно соответствовало льготности. Я не торопился в принятии решения, о других не знаю. Депутаты тоже ответственны, раз голосовали. На меня давления не было. Обсуждение проходило в обычном режиме. Народные избранники самостоятельно приняли решение», — подчеркнул Чыныбай Турсунбеков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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