Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кыргызстан готов взять у Эксимбанка еще кредит

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На допрос вызвали министра экономики

Сегодня на допрос вызвали Санжара Муканбетова. До 2013 года он работал заместителем министра экономики. Был членом межведомственной комиссии по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека. Сейчас Муканбетов возглавляет Минэкономики.

В ходе допроса он рассказал, что министерство готово и в будущем брать кредиты у Эксимбанка. Конкретные проекты не назвал.

По словам Санжара Муканбетова, Кыргызстану проблематично получить крупные кредиты через другие финансовые институты, например, через Всемирный банк или Азиатский банк развития. В год они могут выделить только до $100 миллионов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.