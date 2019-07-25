Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На допрос вызвали министра экономики

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня на допрос вызвали Санжара Муканбетова. До 2013 года он работал заместителем министра экономики. Он был членом межведомственной комиссии по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Проект был включен в Национальную стратегию устойчивого развития. В одном заседании я участвовал. Решения комиссии носят рекомендательный характер», — пояснил Санжар Муканбетов.

По его словам, за совместные проекты за счет льготных кредитов по линии ШОС отвечают посольство и торговое представительство КНР.

От Министерства экономики через три месяца после выбора подрядчика появилось замечание. Санжар Муканбетов не смог вспомнить, почему оно появилось.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.