Известный российский журналист Юрий Дудь приезжал на Иссык-Куль

Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь посетил Кыргызстан. Он находился на озере Иссык-Куль. Фото с Дудем в своем Instagram-аккаунте выложил кыргызстанский юморист, член команды «Азия MIX» Ростислав Ященко.

«Сфоткался с губернатором Иссык-Кульской области и Юрием Дудем», — шуточно подписал свое фото он. Губернатором Ростислав Ященко назвал своего коллегу Данияра Болотбекова.

Напомним, что 19 июля в Кыргызстан приезжала российская певица, ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Она выступила на открытии нового заведения в Бишкеке. После концерта Ольге Бузовой подарили чапан, калпак и камчу, и она пообещала вернуться.

Юрий Дудь не стал делиться информацией о посещении нашей страны, как и впечатлениями, в своем Instagram-аккаунте.