Избиение солдат в СВО. Причастные к инциденту военнослужащие отстранены

По факту неуставных взаимоотношений в войсковой части зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны ВС КР командованием СВО проводится служебное расследование. Об этом сообщили в Генштабе.

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Уточняется, что сейчас военнослужащие, причастные к нарушению, а также командир дивизиона отстранены от исполнения служебных обязанностей.

«Расследование по данному происшествию находится под контролем руководства Генерального штаба ВС КР. Также на основании выявленных фактов отменено решение о направлении на учебу в зарубежную академию начальника штаба части Джаныбека Каракашева. По завершении расследования все материалы передадут для рассмотрения в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона», — отметили в Генштабе.

Напомним, что в зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны шестерых солдат срочной службы избивали дубинкой старшина и старший лейтенант. Ранее они передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, однако никакой реакции не последовало. Начальник штаба войсковой части № 97632 Джаныбек Каракашев, в ведении которого находилась работа с военнослужащими, собирался уехать в Военную академию Твери.