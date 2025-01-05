Житель Узбекистана получил срок за службу в российской армии

Суд в Узбекистане приговорил к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы гражданина страны, который ранее подписал контракт с российской армией и участвовал в войне в Украине. Уголовный кодекс Узбекистана запрещает его гражданам служить в армиях и других силовых структурах иностранных государств. Об этом пишет DW.

Узбекистанец принимал участие в боях в Шахтерске и Бахмуте и, по его словам, «убил более 10 украинских солдат». В декабре 2023 года он вернулся в Узбекистан, где добровольно сдался правоохранительным органам. Суд учел явку с повинной как смягчающее обстоятельство.

Как пишет «Газета.uz», 39-летний узбекистанец, чье имя не называется, подписал контракт в июне 2023 года в Москве, куда приехал в поисках сезонной работы. По условиям контракта ему предлагалось 450 тысяч рублей «боевых» в месяц, рассказал подсудимый. Однако он получил только два платежа по 150 тысяч рублей, затем выплаты прекратились.