Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Андрей Воропаев о проблемах, которые не решены

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня допрашивают директора ТЭЦ Бишкека Андрея Воропаева. По его словам, в настоящее время из 600 замечаний рабочей комиссии не выполнено около 26.

«Из них можно выделить очень серьезные замечания, которые ставят под сомнение эксплуатацию новых блоков. Они могут превратиться в памятники. Отсутствует деталировка, проектные чертежи. Без них оборудование автоматически может стать неремонтопригодным. Потом вопрос обеспечения грузоподъемными механизмами котельного цеха. Это серьезный вопрос, тяжелые части. Там нет никаких мостовых кранов», — сказал Андрей Воропаев.

Он добавил, что существует проблема управления блоками. «Наш персонал не может самостоятельно работать в этой системе. Эти вопросы ставят под сомнение дальнейшую эксплуатацию. Если замечания не будут устранены, то можно ставить под сомнение модернизацию. Если китайцы уйдут, то мы можем просто встать», — отметил директор столичной ТЭЦ.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.