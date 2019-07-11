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Общество
Сюжет: Безопасный город (347)

«Безопасный город». Глава ГРС получил штрафы и выступает за их снижение

«Я тоже считаю, что штрафы за нарушение ПДД необоснованно высокие. Я сам это чувствую», — заявил сегодня журналистам председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

Он признался, что ему пришло несколько штрафов в бытность мэром Балыкчи.

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«Приходится где-то нарушать, где-то превышать скорость. Особенно по трассе Бишкек — Балыкчи. Мне пришло несколько «писем счастья». Поэтому я приветствую предложение депутатов о снижении штрафов», — признался Алмаз Мамбетов.

При этом он добавил, что видит результаты от внедрения проекта «Безопасный город» и как быстро на дорогах навели порядок. Кроме того, Алмаз Мамбетов рассказал, что не сторонник того, чтобы вновь вводить обязательные доверенности.

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«Надо искать другие пути. Раньше, например, был ПТС — паспорт транспортного средства. Возможно, стоит его снова ввести, чтобы человек при продаже авто передавал его и писал уведомление, что больше не является владельцем транспортного средства», — предложил глава ГРС.

Напомним, сегодня в получении штрафов в рамках проекта «Безопасный город» признался заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров, курирующий проект.
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