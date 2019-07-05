«Безопасный город». Вопрос по снижению штрафов решится в сентябре

Вопрос по снижению штрафов за нарушение ПДД решится в сентябре. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД КР Ыманалы Саркулов.
По его словам, это очень щепетильный вопрос. Его инициировали депутаты Жогорку Кенеша, после чего премьер-министр дал поручении МВД.
«Создана рабочая группа. Мы изучаем все моменты, смотрим, как камеры влияют на аварийность, какие совершаются нарушения. Исходя из этого, будет принято решение», — сказал Ыманалы Саркулов.
Он добавил, что в начале сентября ГУОБДД МВД предложит свои варианты по снижению штрафов.
Напомним, депутаты и автомобилисты выступили за снижение штрафов.