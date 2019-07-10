Алмазбек Атамбаев извинился перед прессой

Сегодня охрана бывшего президента в Кой-Таше не впустила журналистов на территорию резиденции для съемки, когда им вручали повестку для Алмазбека Атамбаева.

В грубой форме корреспондентов оттолкнули и закрыли перед ними дверь.

Представители СМИ все же попали во двор дома после вмешательства официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой.

Сам бывший президент извинился перед журналистами. По его словам, вход охраняют добровольцы.

Он дал поручение разобраться с теми, кто нагрубил корреспондентам.

Отметим, это вторая повестка, которую вручают милиционеры представителям Алмазбека Атамбаева.

Ранее его вызывали повесткой в следственное управление МВД в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение Азиза Батукаева и коррупция.