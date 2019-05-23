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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (39)

Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Ирина Цопова не жаловалась на пытки

Фигурант уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева лаборант Ирина Цопова заявила, что ее никто не пытал. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предотвращению и борьбе с пытками.

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Уточняется, что сотрудники центра посещали Ирину Цопову дважды: в ИВС и Бишкекском СИЗО-1, когда стало известно, что она повредила стопу и ей требуется медицинская помощь.

«Подследственная заявила, что ее никто не пытал и не бил. Она сама упала с верхней кровати в камере и подвернула ногу. Медицинская помощь, по ее словам, была оказана своевременно. Заявление о пытках или жестоком обращении она не подавала», — сказали в центре.

В ГСИН добавили, что Ирине Цоповой наложили гипс, но в госпитализации нет необходимости.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву (правда, суд ее уже отпустил под домашний арест) и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. Накануне задержан экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. 
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