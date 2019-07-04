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Общество

Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. Преступление связывают с коммерцией

МВД Кыргызстана спустя сутки прокомментировало убийство экс-лидера кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова в Екатеринбурге. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой» УК РФ.

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На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, просмотрены видеозаписи камер наружного видеонаблюдения близлежащих территорий, осмотрена автомашина марки Volkswagen Touareg, которая оставлена нападавшими. «Все изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела, назначены экспертизы. Отрабатываются все версии, связанные с коммерческой деятельностью, устанавливается мотив совершения преступления, проверяются круг связей, лица, знающие о наличии крупной суммы, а также источники происхождения денег», — сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, 54-летний Камчыбек Каримов уроженец села Жаны-Арык Кара-Суйского района Ошской области.

«В 2006 году он получил кыргызский паспорт, а через четыре года сменил гражданство на российское. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по задержанию двух подозреваемых лиц кавказской внешности, совершивших данное преступление», — проинформировали в МВД.

Напомним, 3 июля в Екатеринбурге убили основателя и бывшего лидера кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова. Нападавшие избили его, а затем дважды выстрелили: одна пуля попала в ногу, вторая — в живот. При Камчыбеке Каримове была сумка с деньгами, но преступники их не тронули.
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