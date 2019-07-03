Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. В его сумке обнаружены деньги

Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова могло произойти на почве денег. Об этом сообщает «Новая газета».

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Уточняется, что убийство произошло 2 июля около 15.00. Нападавшие, по предварительной информации, приехали к дому погибшего на черном Volkswagen Touareg, дождались, когда он выйдет из подъезда, и напали.

«После избиения в предпринимателя дважды выстрелили: одна пуля попала в ногу, вторая — в живот. Оружие, из которого велась стрельба, пока не установлено. Нападавшие скрылись, но автомобиль бросили на месте преступления. При Камчыбеке Каримове была сумка с деньгами, но нападавшие их не тронули. В Следственном комитете, однако, считают, что именно деньги были целью убийц. СКР возбудил дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой», — сообщается в публикации.

Издание отмечает, что причиной нападения на Камчыбека Каримова могли быть его связи с рынком «Таганский ряд», неоднократно попадавшим в криминальную хронику.