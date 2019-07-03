21:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры. В его сумке обнаружены деньги

Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова могло произойти на почве денег. Об этом сообщает «Новая газета».

Читайте по теме
Убит экс-лидер кыргызской диаспоры в Екатеринбурге

Уточняется, что убийство произошло 2 июля около 15.00. Нападавшие, по предварительной информации, приехали к дому погибшего на черном Volkswagen Touareg, дождались, когда он выйдет из подъезда, и напали.

«После избиения в предпринимателя дважды выстрелили: одна пуля попала в ногу, вторая — в живот. Оружие, из которого велась стрельба, пока не установлено. Нападавшие скрылись, но автомобиль бросили на месте преступления. При Камчыбеке Каримове была сумка с деньгами, но нападавшие их не тронули. В Следственном комитете, однако, считают, что именно деньги были целью убийц. СКР возбудил дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой», — сообщается в публикации.

Издание отмечает, что причиной нападения на Камчыбека Каримова могли быть его связи с рынком «Таганский ряд», неоднократно попадавшим в криминальную хронику.
Ссылка:
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Убит экс-лидер кыргызской диаспоры в Екатеринбурге
В деле об убийстве прокурора Баткенской области выявлены новые факты
Чабан, убивший жену на почве ревности, признал свою вину
Убийство прокурора. Обвиняемому угрожают в зале суда
В Канте женщина убила своего мужа, а труп скинула в воду
На окраине Кара-Балты зарезали мать и сына
Убийство прокурора Баткена. Родственники обвиняемого обратились в милицию
На Иссык-Куле мужчина застрелил свою жену. Причина — ревность
Убийство прокурора Баткена. Показания дал племянник президента
Обвиняемый в убийстве прокурора Баткена заявил, что ему угрожает следователь
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в&nbsp;дом Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка