Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Минэнерго на замечания по ТВЕА не отреагировали

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Продолжается допрос свидетелей. Показания дает бывший сотрудник ОАО «Электрические станции» Нурлан Омуралиев. Он подтвердил, что специалисты ОАО были против привлечения компании ТВЕА для модернизации теплоцентрали. В частности из-за того, что компания не представила полноценного ТЭО. Только техзадание. Соответствующее заключение эксперты направили в Министерство энергетики. Но почему-то профильное ведомство не отреагировало на письмо «Электрических станций». Контракт на $386 миллионов был заключен. «Вы, наверное, не по регламенту действовали. Поэтому и не было ответа», — предположил экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.
Отметим, Нурлан Омуралиев подписал все три протокола по привлечению ТВЕА в качестве подрядчика, но как он признался в суде: на самом деле был не согласен с тем, чтобы проект реализовывала именно эта компания. «Тогда почему подписали и свои замечания при этом не отразили?» — спросили обвиняемые.
Нурлан Омуралиев ответил, что боялся — вдруг уволят.
Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.