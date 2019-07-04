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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (358)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Минэнерго на замечания по ТВЕА не отреагировали

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Продолжается допрос свидетелей. Показания дает бывший сотрудник ОАО «Электрические станции» Нурлан Омуралиев. Он подтвердил, что специалисты ОАО были против привлечения компании ТВЕА для модернизации теплоцентрали. В частности из-за того, что компания не представила полноценного ТЭО. Только техзадание. Соответствующее заключение эксперты направили в Министерство энергетики. Но почему-то профильное ведомство не отреагировало на письмо «Электрических станций». Контракт на $386 миллионов был заключен. «Вы, наверное, не по регламенту действовали. Поэтому и не было ответа», — предположил экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

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Отметим, Нурлан Омуралиев подписал все три протокола по привлечению ТВЕА в качестве подрядчика, но как он признался в суде: на самом деле был не согласен с тем, чтобы проект реализовывала именно эта компания. «Тогда почему подписали и свои замечания при этом не отразили?» — спросили обвиняемые.

Нурлан Омуралиев ответил, что боялся — вдруг уволят.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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