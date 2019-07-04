Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Решение о ТВЕА принято в аппарате президента

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Продолжается допрос свидетелей. Бывший начальник отдела планирования ОАО «Электрические станции» Нурлан Омуралиев в ходе допроса подтвердил, что решение о выборе китайской компании ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека было принято в аппарате президента.

Он, отвечая на вопросы, уточнил, что ТВЕА выбрали еще до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики.

Нурлан Омуралиев подробно рассказал, как готовил служебную записку для президента Сапар Исаков. В ней говорилось о привлечении ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека.

Свидетель, ссылаясь на слова экс-генерального директора «Электрических станций» Салайдина Авазова, рассказал, что в конце апреля 2013 года Сапар Исаков позвонил Авазову и попросил подкорректировать служебную записку для президента страны, касающуюся технической части проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Авазов вызвал меня и своего заместителя Жолдошбека Назарова, где дал поручение подкорректировать записку Сапара Исакова. Нам на флешке он передал черновой вариант записки Сапара Исакова. Мы позже сравнили записку, подкорректированную нами, с той, что отправил Сапар Исаков Атамбаеву. Они отличаются сильно. В нашем варианте не было суммы и предпочтений к ТВЕА. Также в первом варианте записки говорилось о том, чтобы проработку вопроса о модернизации ТЭЦ поручили правительству. А Сапар Исаков отправил записку Атамбаеву, где просит поручить Минэнерго, Минфину, «Электрическим станциям», — рассказал он.

Он также отметил, что решение о выборе ТВЕА в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека приняли на совещании в аппарате президента, которое проводил Сапар Исаков.

По его словам, на совещании Сапар Исаков сказал, что необходимо отдать предпочтение ТВЕА.

«В совещании участвовали заместители глав министерств, сотрудники компании «Электрические станции» — около 12 человек. Тогда вопрос с «Интер РАО» не был решен. В этой связи я подошел к Сапару Джумакадыровичу и спросил, как быть с «Интер РАО». Он ответил, что предлагаемая сумма контракта в размере $518 миллионов это дорого, а ТВЕА предлагает построить за $386 миллионов», — рассказал Нурлан Омуралиев.

Напомним, что в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.