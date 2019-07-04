Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Путаница в показаниях о лобби Сапара Исакова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Показания дает бывший сотрудник ОАО «Электрические станции» Нурлан Омуралиев. По его словам, модернизация ТЭЦ себя не окупила из-за низких тарифов. Свидетель отметил, что это был социальный проект, но совершенно экономически нерентабельным.

Он также согласился: однозначно утверждать, что Сапар Исаков лоббировал ТВЕА в ущерб интересам государства, нельзя.

Ранее Нурлан Омуралиев в суде заявлял, что Сапар Исаков настаивал на выборе ТВЕА.

«Остальные компании были финансово несостоятельны. А «Интер РАО» не утвердили. Мы могли заключить контракт под государственные гарантии, потому что привлечь прямые инвестиции в убыточное предприятие, каким является ТЭЦ Бишкека, можно, но сложно», — сказал он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.