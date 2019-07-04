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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (356)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокат о некорректности свидетельских показаний

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Допрашивают бывшего сотрудника ОАО «Электрические станции» Нурлана Омуралиева.

Адвокат Сапара Исакова попросил свидетеля восстановить по пунктам служебную записку руководителя отдела внешней политики аппарата главы государства на имя президента страны Алмазбека Атамбаева.

Замир Жоошев отметил, что показания свидетеля некорректны: Сапар Исаков не лоббировал интересы ТВЕА, а только информировал президента, что на этой компании как подрядчике настаивал МИД КНР и надо провести переговоры о снижении цены. В итоге стоимость была снижена с $396 миллионов до $386 миллионов. 

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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