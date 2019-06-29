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Общество

Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов

Четвертый день в доме бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш дежурят его сторонники.

Сегодня поддержать лишенного статуса экс-президента пришли не более 20 человек. А прямо на месте во дворе, в так называемом полевом лагере, находятся постоянно еще около 50 человек. От нечего делать собравшиеся расположились в траве по периметру обнесенного каменным трехметровым забором особняка. На вопрос, зачем пришли, коротко отвечают: «Ждем».

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Под навесом женщины стругают лук и морковь. Суровый парень тут же разделывает топором баранью ногу. Сегодня в меню плов.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева сказала, что сегодня вечером ожидается выход Алмазбека Атамбаева к народу.

«Он же каждый день выходит. Общается со сторонниками», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение Азиза Батукаева и коррупция. Сегодня стало известно, что нескольких человек из внешней охраны бывшего президента сняли с поста, сотрудники ГКНБ, обеспечивающие внешнюю охрану Алмазбека Атамбаева, продолжают находиться рядом с ним.
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