Общество

Судебные эксперты КР усиливают сотрудничество с вузами из-за дефицита кадров

В судебно-экспертной службе при Министерстве юстиции Кыргызстана прошла встреча с представителями ведущих столичных вузов, посвященная укреплению связи между образованием и практической экспертной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По ее данным, в обсуждении участвовали преподаватели и заведующие профильными кафедрами Кыргызско-Российского Славянского университета, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Юридической академии.

Ключевой темой стала подготовка кадров для судебно-экспертной сферы. В службе отметили нехватку молодых специалистов.

Отмечается, что выпускники профильных направлений не всегда выбирают работу в этой области, в том числе из-за уровня заработной платы.

Представители ведомства рассказали о направлениях работы, видах экспертиз и требованиях к будущим экспертам, а также обозначили актуальные кадровые вызовы. Вузы указали на системную проблему — отсутствие ряда необходимых образовательных специализаций, что затрудняет закрытие имеющихся вакансий. В связи с этим подчеркнута необходимость обновления и расширения учебных программ.

В рамках встречи для участников провели экскурсию по подразделениям службы, где продемонстрировали лабораторное оборудование и процесс экспертиз.
Материалы по теме
КР получила оборудование для цифровой криминалистики и защиты инфраструктуры
Почти 700 миллионов сомов нужно на улучшение судебно-экспертной деятельности
Минюст предлагает разрешить частникам проводить судебно-экспертную деятельность
В Кыргызстане установлен профессиональный праздник — День судебного эксперта
Частным экспертам разрешат проводить исследования и представлять их в суде
Минздрав выступает против законопроекта «О судебно-экспертной деятельности»
Популярные новости
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Бизнес
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
