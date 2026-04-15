Судебные эксперты КР усиливают сотрудничество с вузами из-за дефицита кадров

В судебно-экспертной службе при Министерстве юстиции Кыргызстана прошла встреча с представителями ведущих столичных вузов, посвященная укреплению связи между образованием и практической экспертной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
По ее данным, в обсуждении участвовали преподаватели и заведующие профильными кафедрами Кыргызско-Российского Славянского университета, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Юридической академии.
Ключевой темой стала подготовка кадров для судебно-экспертной сферы. В службе отметили нехватку молодых специалистов.
Отмечается, что выпускники профильных направлений не всегда выбирают работу в этой области, в том числе из-за уровня заработной платы.
В рамках встречи для участников провели экскурсию по подразделениям службы, где продемонстрировали лабораторное оборудование и процесс экспертиз.