В судебно-экспертной службе при Министерстве юстиции Кыргызстана прошла встреча с представителями ведущих столичных вузов, посвященная укреплению связи между образованием и практической экспертной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

По ее данным, в обсуждении участвовали преподаватели и заведующие профильными кафедрами Кыргызско-Российского Славянского университета, Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Юридической академии.

Ключевой темой стала подготовка кадров для судебно-экспертной сферы. В службе отметили нехватку молодых специалистов.

Отмечается, что выпускники профильных направлений не всегда выбирают работу в этой области, в том числе из-за уровня заработной платы.

Судебные эксперты КР усиливают сотрудничество с вузами из-за дефицита кадров

Представители ведомства рассказали о направлениях работы, видах экспертиз и требованиях к будущим экспертам, а также обозначили актуальные кадровые вызовы. Вузы указали на системную проблему — отсутствие ряда необходимых образовательных специализаций, что затрудняет закрытие имеющихся вакансий. В связи с этим подчеркнута необходимость обновления и расширения учебных программ.

В рамках встречи для участников провели экскурсию по подразделениям службы, где продемонстрировали лабораторное оборудование и процесс экспертиз.