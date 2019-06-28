Прогнозы, плов, селфи, уборка. Что еще происходит в Кой-Таше, день третий

Третий день ожиданий в доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева прошел спокойно и даже размеренно. Несмотря на жару, тут продолжают собираться его сторонники. Чего ждут пришедшие, пока неизвестно. Они утверждают, что просто пришли поддержать. Но все периодически возвращаются к теме возможного задержания Алмазбека Атамбаева и, конечно, возмущаются.

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Со среды, 26 июня, в Кой-Таше на территории дома бывшего главы государства постоянно находятся несколько десятков человек из числа его сторонников. Перед ними периодически выступают активисты, члены партии, акыны и сам Алмазбек Атамбаев.

Накануне люди также собрались. Они готовились к митингу, но он не состоялся.

Сейчас на территории особняка бывшего главы государства постоянно находятся около 200 человек.

Одни читают газеты, другие смотрят новости «Апреля». В общем, тема политики сейчас основная.

Есть те, кто, устав от долгих дискуссий, уходит гулять по территории, пить чай или полежать на кроватях. В дом Алмазбека Атамбаева привезли двухъярусные кровати и матрасы. Всем этим заняты мужчины.

Женщины из народного штаба помогают готовить еду. Кстати, на обед сегодня подавали плов. Вчера бешбармак, позавчера рисовый суп с бараниной. Еда сторонникам бывшего президента нравится. «Вкусно», — говорят.

Из-за жары большая часть людей в солнцепек разбрелась, но ближе к вечеру все вновь вернулись.

Придомовая территория у Алмазбека Шаршеновича огромная, здесь есть где разгуляться. Здесь ухожено и чисто. Было. После трех дней почти круглосуточного нахождения здесь огромного количества людей стало заметно грязно. Можно встретить пустые бутылки, которые бросили тут же, окурки, обертки. Но сторонники хозяина дома стараются следить за чистотой и убирают сами. Представители народного штаба против беззакония бдят и наполненные мусором урны убирают сразу.

Алмазбек Атамбаев за эти три дня дважды выходил к своим почитателям, общался с ними и, конечно, благодарил за поддержку.

Сегодня бывший президент также вышел к народу, немного пофотографировался и ушел. Те, кто не успел с ним сделать селфи и лично пожать руку, сегодня имели такую возможность. Никто не выпускает телефонов из рук. Фотографируют окрестности, друг друга, природу.

К журналистам здесь относятся настороженно. На камеру говорить не хотят. Исключение составляют камеры телеканала «Апрель». Как только кто-то из других СМИ пытается пообщаться, люди стараются закрывать свои лица. Некоторые даже возмущаются: зачем снимаете.

Зато охотно дают интервью всем журналистам юрист и члены партии СДПК, депутаты Жогорку Кенеша, бывшие чиновники, не изменившие Алмазбеку Атамбаеву.

На территории установлены биотуалеты. Внутри здания также есть уборная, она находится в подвале.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение Азиза Батукаева и коррупция. Сегодня стало известно, что нескольких человек из внешней охраны бывшего президента сняли с поста, сотрудники ГКНБ, обеспечивающие внешнюю охрану Алмазбека Атамбаева, продолжают находиться рядом с ним.