Почему Алмазбека Атамбаева могут обвинить в коррупции? Разъяснение юристов

Эксперты проанализировали обвинения, выдвинутые против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, и сделали свои выводы. Об этом 24.kg сообщил юрист Нурлан Садыков.

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Депутатские группы направили в специальную комиссию Жогорку Кенеша одиннадцать обвинений. В итоге из них осталось шесть.

Главный надзорный орган позже исключил факт политических гонений. Юристы проанализировали все одиннадцать обвинений.

Выслушав доводы политзаключенных, в частности Бектура Асанова, Бекболота Талгарбекова, Тойгонбая Калматова, они пришли к выводу, что Алмазбек Атамбаев в бытность президентом вмешивался в судебное разбирательство, оказывал давление на суд и следователей.

Тойгонбай Калматов сообщил, что следователь ГКНБ ему заявил, что исполняет заказ «Белого дома».

Бекболот Талгарбеков говорит, что с него обещали снять обвинения в попытке насильственного захвата власти, если он письменно принесет извинения Алмазбеку Атамбаеву.

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Что касается земельных махинаций, юристы выяснили: коррупционная составляющая есть в приобретении участка в Кой-Таше. Поскольку сразу после продажи этого надела бывший директор ТНК «Дастан» Албек Ибраимов, известный дружбой с Алмазбеком Атамбаевым, стал мэром Бишкека.

Юристы также отмечают: при изучении единых налоговых деклараций Алмазбека Атамбаева с 2010 по 2018 год установлено, что в финансовом отчете за 2017-й отражен доход от Субихи Пархати в 54 миллиона сомов за покупку ОсОО НПФ «Форум» у бывшего президента.

Однако при осуществлении сделки не проверили платежеспособность покупателя и источник происхождения денег.

Субихи Пархати является учредителем ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» с 16 января 2016 года и ОсОО «Азия профессионал». Согласно сведениям портала «Открытый бюджет Министерства финансов», эти компании не осуществляли активную экономическую деятельность, отсутствует оплата налога с прибыли.

«Можно сделать вывод, что Субихи Пархати — подставное лицо в управлении ОсОО НПФ «Форум», чтобы отвести подозрения, что фактически участником (владельцем) ОсОО является бывший президент Алмазбек Атамбаев», — пришли к выводу юристы.

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Они отмечают еще один факт аффилированности: с 8 декабря 2015-го Токтосун Тюменбаев оплатил 247 тысяч сомов на расчетный счет Министерства юстиции КР за перерегистрацию ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» и 1 миллион 588 тысяч сомов в качестве бонуса по лицензии на право разработки сурьмы в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, выданной ОсОО «Хуасинь».

Сам же Тюменбаев является руководителем ОсОО «Терексай Жаштары», владеющего лицензией на право разработки сурьмы на месторождении Кассан Чаткальского района Джалал-Абадской области. Учредителями ОсОО «Терексай Жаштары» являются ОсОО «Синьцзянская международная торговая компания «Бизниснур», ОсОО «АКА Петролеум» и Чолпон Элмуратова. Со стороны ОсОО «Терексай Жаштары» с 2014 года по сегодня было выплачено 276 миллионов сомов в виде налогов.

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«АКА Петролеум» и Касым Курбанов, учредитель ОсОО «АКА Инвест» (ранее «АКА минералз энд майнинг»), в 2018 году изъявили желание приобрести 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» и являлись одной из сторон по соглашению «Умный город». Имеются основания полагать, что ОсОО «АКА Инвест», ОсОО «Терексай Жаштары» и ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» — аффилированные компании.

Вышеизложенные обстоятельства указывают на незаконное участие Алмазбека Атамбаева в предпринимательской деятельности, а также в коррупции, выраженной в предоставлении благ и преимуществ для этих компаний. Из заключения юристов

Кроме того, они указывают, что Алмазбек Атамбаев может быть обвинен в коррупции и по факту незаконных поставок угля на ТЭЦ. За основу кандидаты юридических наук взяли показания экс-генерального прокурора Аиды Саляновой.

Она заявила, что Алмазбек Атамбаев лоббировал интересы компаний «Прогресс Компани» и «Рассвет компани».

Аида Салянова утверждает, что в сентябре 2014 года на Играх кочевников Алмазбек Атамбаев лично пообещал поставку «Прогресс Компани», владельца которой называют Графом.

Аида Салянова подозревает, что именно из-за того, что она узнала о таком беззаконии со стороны Атамбаева и намеревалась начать проверку, ее и попросили уйти с должности главы надзорного органа.

По всем этим эпизодам, а также по получению вознаграждения за досрочное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, за единоличный выбор подрядчика модернизации ТЭЦ, коррупционные действия при ремонте Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате Генпрокуратура начала проверку.

Сам Алмазбек Атамбаев назвал все выдвинутые обвинения абсурдом и чушью и пообещал в случае задержания стрелять.