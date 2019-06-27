Алмазбек Атамбаев: Я знал, что меня захотят лишить неприкосновенности

«Я знал, что меня захотят лишить неприкосновенности», — заявил сегодня журналистам бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, еще зимой он говорил Фариду Ниязову о том, что власти предпримут попытку ареста.

«Мы уже вышли из правового поля год назад и, к сожалению, уже не вернемся к нему при этой власти. Она умеет только своих людей защищать, а тех, кто не нравится, сажать под любым предлогом. Еще зимой я говорил об этом Фариду Ниязову, а он не верил», — сказал Алмазбек Атамбаев.