Экс-директору Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексею Петрушевскому изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Диляром Низамова.

По ее словам, Алексея Петрушевского взяли под стражу в зале суда.

«Коллегия Бишкекского горсуда изменила решение первой инстанции и постановила содержать Алексея Петрушевского в СИЗО-1 Бишкека», — сказала Диляром Низамова.

Напомним, Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать.