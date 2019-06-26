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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (339)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Начался допрос свидетелей

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Начался допрос свидетелей. В суд приглашен бывший директор ТЭЦ Сергей Бочко. Он возглавлял теплоцентраль в 2009 году.

Сергей Бочко пояснил, что в 2009-м ТЭО с привлечением специалистов из Всемирного банка так и не было подготовлено. На это требовался $1 миллион. Но эти деньги, как отметил он, потрачены на другие нужды.

Подсудимые также поинтересовались, в чем разница между ТЭО и техническим заданием. Оно, как подчеркнул свидетель, в 2009 году было выполнено. «Техзадание описывает только техническую часть. А вот ТЭО уже описывает расчеты вплоть до деталей», — сказал Сергей Бочко.

Судья сделала замечание адвокатам подсудимых и попросила их не дублировать вопросы друг друга.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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