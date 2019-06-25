Улица 7 Апреля в Бишкеке остается. Верховный суд принял решение

Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших гражданам в признании незаконным постановления Бишкекского городского кенеша о переименовании улицы Шабдана Баатыра в 7 Апреля. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, переименование не согласовано с правительством. «На этом основании представитель Генпрокуратуры просил отменить постановление горсуда и рассмотреть в части наличия согласования с кабмином. Но Верховный суд проигнорировал доводы», — сказала Светлана Антропова.

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Она добавила, что суд делал упор на вопрос, как переименование нарушило права граждан.

«В уставе Бишкека прописаны права горожан. Переименование улиц должны согласовывать с бишкекчанами. Но никто к нашему мнению не прислушивался, слушаний не проводили. Кроме того, городской кенеш нарушил закон, который не позволяет переименовывать улицы», — отметила член ОФ «Наше право».

Напомним, что в марте 2018 года депутаты БГК продлили мораторий на переименование улиц на пять лет — до 2023-го. Новые названия можно давать только безымянным объектам. Вместе с тем они поддержали переименование части проспекта Чуй. Улицу Шабдана Баатыра (от проспекта Чуй до южной границы столицы) назвали 7 Апреля, а часть проспекта Чуй (от улицы Ауэзова до Курманджан Датки) — проспектом Шабдана Баатыра. Общественный фонд «Наше право» в июле 2018 года обратился в Межрайонный суд Бишкека с иском об отмене постановления БГК.