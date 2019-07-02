В Бишкеке 2 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 17 минут. Воздух прогреется до +37 градусов.

Отключение газа, света, воды

2.00-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Босого, Шоокум, Чар, Кок-Джар);

9.00-12.00 — улица Ибраимова, 28;

9.30-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Ыссык-Кол, Кара-Жигач, Чок-Тал), «Арча-Бешик» (улицы Тогуз-Тутун, Узун-Булак, Баба-Ата);

9.30-11.30 — 8-й микрорайон, 16-20;

9.00-18.00 — жилмассивы «Тынчтык», «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Рабочая, Бельская, Гончарная), улица Боконбаева, 182, отрезки улиц Байтика Баатыра, Тыныстанова, Киевской, проспекта Чуй;

9.30-19.00 — отрезок улицы Кольбаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, улица Бейшеналиевой, 31;

9.30-18.00 — отрезки улиц Минина, Горького, Оренбургской, Кулатова, проспекта Айтматова;

10.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Аксы, Чымындык, Уч-тулга), Ак-Тилек (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Жерге-Тал).

до 3 июля газ отключат абонентам, проживающим в районах переулков Буурдинского —Темировского — Кеминского — БЧК; улиц 8-я Линия — 9-я Линия — переулок Охотский — переулок Вологодский.

Памятные даты

Международный день спортивного журналиста

Фото Ивана Марченко. Спортивный журналист 24.kg Иван Марченко с тренером по легкой атлетике Виктором Борисовым

Отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

В этот день 1924 года в Париже образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Всемирный день НЛО (День уфолога)

Праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — неопознанный летающий объект.

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэллом (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций;

мастер-класс «Быстрый старт, или Откуда брать ресурсы для старта и развития своего дела»;

«Быстрый старт, или Откуда брать ресурсы для старта и развития своего дела»; лекция «Особенность кыргызского мировоззрения».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

Кубок Центральной Азии по современному пятиборью.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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