14:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (90)

У Аиды Саляновой пневмония. Врачи запрещают переводить ее в СИЗО-1

У экс-генпрокурора Аиды Саляновой двусторонняя пневмония. Врачи запрещают переводить ее в Бишкекский СИЗО-1, куда она была водворена в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg рассказала ее сестра Чинара Турдалиева.

Читайте по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Аиде Саляновой продлили меру пресечения
Со ссылкой на медиков она отметила, что Аида Салянова помещена в палату. Периодически ее подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Врачи также диагностировали предынфарктное состояние и настоятельно рекомендуют оставить ее в клинике», — сказала собеседница и добавила, что пока состояние Аиды Саляновой не стабилизировалось.

Бишкекский городской суд продлил Аиде Саляновой срок пребывания под стражей до 26 августа. 

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.
Ссылка:
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Судью Жапара Эрматова все-таки арестовали
Освобождение Азиза Батукаева. Судью отпустили под домашний арест
Освобождение Батукаева. Спецпрокурор и Шамиль Атаханов останутся на свободе
Депутат не исключает, что имя Раисы Атамбаевой всплывет в деле Азиза Батукаева
Освобождение Азиза Батукаева. Задержан экс-завотделом обороны Марат Бекенов
Батукаева освободили по указанию Атамбаева. Показания Шамиля Атаханова проверят
Аиду Салянову перевели в Национальный кардиологический центр
Турсунбек Акун требует с Алмазбека Атамбаева 100 тысяч сомов за клевету
Арест Аиды Саляновой. Скорую в СИЗО-1 к экс-генпрокурору не вызывали
Арест Аиды Саляновой. Адвокаты и родственники просят ее госпитализировать
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличивает емкость и&nbsp;покрытие сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! увеличивает емкость и покрытие сети 4G LTE
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; получило разрешение на&nbsp;покупку акций ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; ОАО «Бакай Банк» получило разрешение на покупку акций ЗАО «БТА Банк»
Абонент победил. В&nbsp;Beeline можно подобрать тариф под себя Абонент победил. В Beeline можно подобрать тариф под себя
Подарки в&nbsp;MegaStore при покупке смартфонов Huawei Подарки в MegaStore при покупке смартфонов Huawei