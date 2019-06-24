У Аиды Саляновой пневмония. Врачи запрещают переводить ее в СИЗО-1

У экс-генпрокурора Аиды Саляновой двусторонняя пневмония. Врачи запрещают переводить ее в Бишкекский СИЗО-1, куда она была водворена в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg рассказала ее сестра Чинара Турдалиева.

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Со ссылкой на медиков она отметила, что Аида Салянова помещена в палату. Периодически ее подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Врачи также диагностировали предынфарктное состояние и настоятельно рекомендуют оставить ее в клинике», — сказала собеседница и добавила, что пока состояние Аиды Саляновой не стабилизировалось.

Бишкекский городской суд продлил Аиде Саляновой срок пребывания под стражей до 26 августа.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.