Адвокаты Руслана Сапарбаева требуют выплатить единовременную страховку

Адвокаты солдата войсковой части 30259 Руслана Сапарбаева, который получил удар током и потерял обе руки, обратились в суд и требуют от Генштаба ВС КР выплатить пострадавшему единовременную страховку. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном центре «Кылым шамы», юристы которого представляют интересы пострадавшего военнослужащего.

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По их словам, сумму страховки определит Военная прокуратура. Пока точной суммы нет. В «Кылым шамы» подчеркнули, что они еще намерены требовать с Генштаба и протезы для Руслана Сапарбаева. Он их так и не получил.

В Генштабе 24.kg разъяснили, что договоренности о покупке протезов Руслану Сапарбаеву не было.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.