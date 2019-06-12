В Бишкеке после ремонта открыли улицу Алтымышева

В Бишкеке для проезда автотранспорта после ремонта открыли улицу имени Алтымышева (бывшая Ремесленная). Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, дорожные работы на участке между улицами Бакаева (Чапаева) и Садырбаева (Баха) полностью завершены с опережением графика. Здесь поменяли дорожное полотно и установили новые бордюры.

«Новое дорожное покрытие двухслойное, верхний слой — щебеночно-мастичный асфальтобетон, с повышенным содержанием битума и полимерными добавками», — отметили в мэрии.

Ремонт дороги проходил в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Это 23 участка общей протяженностью 38 километров. На 19 из них реабилитация уже проведена. На оставшихся работы завершат в ближайшие месяцы.