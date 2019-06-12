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Общество

Массовые нарушения выявила проверка АЗС в Кыргызстане

Госэкотехинспекция продолжает проверку автозаправок страны на соблюдение ими противопожарных норм. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по пожарному надзору ГИЭТБ Таалайбек Омурзаков.

Он отметил, что после пожаров в Оше и Джалал-Абаде ГИЭТБ согласовала ряд мероприятий по проверке АЗС с Минэкономики.

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«В республике мораторий на проверки, но мы согласовали мероприятия и проводим их. В Оше проверили все 44 АЗС, по итогам в прокуратуру переданы 22 материала. Продолжаем проверку в Бишкеке и Джалал-Абаде», — сказал он.

Таалайбек Омурзаков добавил, что есть поручение Совета безопасности о проведении инвентаризации всех АЗС на предмет соблюдения ими пожарных, экологических и других требований.

В 2018 году ГИЭТБ проверила более 600 АЗС республики, предписания выписаны по 3 тысячам пунктов.

«По итогам контрольной проверки в области пожарной безопасности выписано штрафов на сумму более 1,3 миллиона сомов», — отметил Таалайбек Омурзаков.
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