13:36
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

Незаконную автогазовую станцию на заправке «АСК Нефть» демонтировал Минстрой

В Алайском районе Ошской области проведен демонтаж незаконно установленной автогазовой станции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что Ошское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля провело проверку заправочной станции ОсОО «АСК Нефть».

«Автогазовая станция была самовольно установлена на территории автозаправочной станции «АСК Нефть», известной под брендом «Россия-Нефть», расположенной на улице Нарматова в городе Гульча. Станция была установлена без разрешительных документов. В результате специалисты управления приняли меры по демонтажу незаконно установленного объекта в целях обеспечения безопасности граждан, соблюдения градостроительных и технических требований», — говорится в сообщении.

Согласно данным базы Минюста, ОсОО «АСК Нефть» зарегистрировано в 2020 году. Руководителем компании является Элмурат Назарбеков, а учредителем — Абибилла уулу Кутман.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362045/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
На улице Алымбека Датки в городе Ош снесут незаконные постройки
В Бишкеке на улице Абдрахманова демонтируют столбы
В столичном микрорайоне «Аламедин-1» начался демонтаж кафе «Мираж»
Свалка демонтированных объектов. Мэрия Бишкека просит хозяев забрать имущество
Почти 300 незаконных конструкций демонтировали на улице Льва Толстого в Бишкеке
Мозаичное панно «Встреча гостей» разрушили. Минкультуры обратилось в милицию
В Бишкеке демонтируют мини-рынок «Боорукер»
Для единого дизайн-кода. Демонтаж устаревших вывесок продолжается в Оше
В Бишкеке снова прошел рейд против незаконной рекламы
В Бишкеке проводится демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
Граждан КР&nbsp;с&nbsp;иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
13:34
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты — расследование В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты —...
13:10
Очерняющих в соцсетях Камчыбека Ташиева выявят и накажут — Дайырбек Орунбеков
13:00
Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду
12:32
В России кыргызстанцам при содействии Минтруда КР помогли получить зарплату
12:01
Незаконную автогазовую станцию на заправке «АСК Нефть» демонтировал Минстрой